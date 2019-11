Ricardo e o regresso à Seleção: «Era importante voltar a jogar e dar o meu contributo»

Ricardo Pereira assumiu o corredor direito da defesa portuguesa na receção à Lituânia - que terminou 6-0 - e voltou, assim a competir de forma oficial pela Seleção Nacional, algo que já não acontecia desde 30 de junho de 2018, altura em que Portugal perdeu (1-2) com o Uruguai, no oitavos de final do Mundial de 2018.





Em zona de entrevistas rápidas, o defesa dos ingleses do Leicester mostrou-se contente pela estreia oficial nesta fase de apuramento do Campeonato da Europa 2020, afirmando que foi "importante voltar a jogar" com a camisola nacional."Senti-me bem, era importante voltar a jogar e dar o meu contributo. Sabíamos que tínhamos de entrar bem no jogo, tentar marcar cedo e não dar hipótese à Lituânia para sair em contra-ataque. Penso que foi isso que fizemos. Marcar cedo foi importante."

Alterações promovidas por Fernando Santos

"Se o mister quiser rodar contra o Luxemburgo, temos jogadores para apresentarmos a mesma qualidade. Vamos descansar. É um jogo importante para nós", finalizou.