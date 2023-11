Ricardo Quaresma: «Golo à Croácia foi o mais importante da minha carreira»

Presente na gala, que decorre no Pavilhão do Rio do Centro de Congressos de Lisboa, Ricardo Quaresma foi convidado a recordar alguns dos melhores momentos com a camisola da Seleção Nacional e decidiu eleger o golo à Croácia nos oitavos de final do Euro'2016, golo esse que ajudou a seleção a continuar a caminhada que viria a tornar-se histórica, como bem se sabe."Esta geração tem muito mais oportunidades que a minha. Tanto os clubes como a seleção têm feito um trabalho fantástico. Tenho muitas opções dos sub 15 à equipa principal. Se calhar aquele golo à Croácia foi o mais importante da carreira", disse o ex-internacional português.