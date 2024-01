Roberto Martínez: «A minha impressão, quando falei com Ronaldo pela primeira vez, foi de uma pessoa de 18 anos»

Cristiano Ronaldo, mesmo com 39 anos, tem condições físicas para disputar todos os jogos do Euro'2024 com a camisola de Portugal, revelou o selecionador Roberto Martínez, em entrevista à agência Lusa.

"Quando cheguei à seleção, foi um objetivo muito claro ter um relatório, um passaporte de todos os jogadores e do que precisam em termos de recuperação. Não há estatísticas para jogadores como Cristiano Ronaldo e também para Pepe (40 anos). Precisávamos de ter essa estatística. E, agora, temos a certeza que o Cristiano pode jogar dois jogos em quatro dias. Temos uma avaliação muito clara. Não há dúvida disso", divulgou Martínez.

No seu gabinete na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol de 50 anos contou que, quando se encontrou pela primeira vez com o avançado madeirense, poucos dias depois de assumir o cargo de selecionador, encontrou uma "pessoa que parecia ter 18 anos".

"É um exemplo de como um jogador dá tudo pela seleção. Disposto a dar tudo pela equipa. Tivemos um apuramento perfeito e o Cristiano foi um capitão muito importante para iniciar este novo período. A minha impressão, quando falei a primeira vez com ele sobre a seleção, foi de uma pessoa de 18 anos. Jovem pela seleção", contou.

No seu primeiro ano como selecionador português, Martínez explicou que viu um Cristiano Ronaldo "rápido e feliz no relvado" e, por isso, não ficou surpreendido pelos 54 golos que marcou em 2023 entre clube (Al Nassr) e Portugal (10 pela equipa lusa).

"Fazer isso num ano, com a idade que ele tem, é uma prova do desempenho que teve. É preciso dar naturalidade aos jogadores e gostei muito também do que encontrei no balneário. Da experiência e do peso que tem", disse.

Mesmo com 40 anos (fará 41 em fevereiro), e depois de ter apenas disputado um jogo (vitória na Islândia por 1-0, na fase de qualificação para o Euro2024), Pepe continua a ser para Roberto Martínez uma forte hipótese para a fase final, sobretudo devido à sua "experiência, atitude e compromisso".

"O Pepe é um jogador muito importante para a seleção. Teve azar nos estágios por causa de lesões. É um jogador contagiante, com enorme experiência e com uma qualidade de balneário muito boa. Até 20 de maio, o período é longo, mas Pepe faz parte da lista dos jogadores que podemos convocar. A sua experiência, a sua atitude, compromisso e isso tudo com a idade que tem é admirável. Tem uma influência incrível", concluiu.