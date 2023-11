Diogo Costa de volta à titularidade e a importância do registo perfeito: tudo o que foi dito por Roberto Martínez

há 35 min 19:52

Objetivo para amanhã e opção tática

"O primeiro objetivo é terminar com dez vitórias. Histórico e importante. Nos últimos cinco estágios tentámos utilizar o talento individual. No último jogo foi uma oportunidade de ter disciplina tática com muitos jogadores de ataque. Pode ser que durante jogos no Europeu tenhamos momentos que precisem disso. Gostei muito da atitude, da disciplina tática, mas foi para aquele jogo. Amanhã a Islândia é muito diferente. Objetiva, controla jogo direto, tem jogadores novos. É um jogo que precisa de outras valências no relvado. Vamso tomar decisões hoje no treino"