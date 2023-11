Uma "lista que não deixa ninguém de fora", as estreias garantidas e dérbi debaixo de olho: tudo o que disse Roberto Martínez

Roberto Martínez divulga hoje a lista de convocados da Seleção Nacional para os duelos com Liechtenstein e Islândia, da fase de qualificação para o Euro’2024, agendados para os dias 16 e 19 deste mês."Temos o estágio agora para terminar a fase de apuramento. Mas depois temos estágio de março, muito importante. A porta da Seleção está sempre aberta, mas precisamos de continuidade. Precisamos de criar um grupo competitivo. É difícil ter uma lista de 23 jogadores quando temos muitos mais. A resposta é clara. O trabalho mais difícil para mim e para a minha equipa técnica é reduzir a lista a 23. Agora o foco é jogo com o Liechtenstein e a Islândia, poder terminar esta fase de apuramento histórica da melhor maneira possível.""Com certeza a lista não deixa ninguém de fora. São jogadores que estão na pré-lista, como o Bruma. Que entra para substituir o Pedro Neto. É uma questão de perfil, o que queremos e precisamos fazer taticamente dá a oportunidade a outros. Jogadores como William, Nuno Santos, Pote, o João Mário do FC Porto, que estão a jogar muito bem, têm de esperar a oportunidade."Para os miúdos, cada época e cada jogo é muito importante para a sua formação. O João Neves e o António Silva são muito importantes numa equipa campeã há 5 meses. Faz parte da formação. Depois, jogam prova como a Champions, é o momento de crescer.""Vou assistir. Depois de anunciar a convocatória nunca assisto a um jogo ao vivo. Mas já fui a Alvalade. Vi o Milan-PSG, preciso de informação. A minha posição é muito difícil para escolher jogadores, mas quando posso, tenho informação da equipa técnica e vou aos jogos ao vivo.""Pote marcou dois golos ontem, é o jogador mais importante do Sporting, mas tenho jogadores que pisam esses terrenos. Está a fazer tudo bem, é questão de esperar a oportunidade.""Estamos a acompanhar Bruma desde janeiro. Cresceu muito na época passada, agora tem experiência na Champions e um papel importante. E é o perfil. Perdemos o Pedro Neto, jogadores que podem dar o que ele dá são o Bruma e o Galeno. O Bruma mereceu e tem oportunidade. Danilo está lesionado, dá oportunidade a outro jogador de perfil diferente e o Matheus, que esteve noutro estágio, tem oportunidade. E está num balneário que ganhou tudo, agora tem jogado. Pode dar-nos valências diferentes. Não é questão de não escolher um jogador, é questão de escolher outros. Temos muitos aspetos que valorizar e fazemo-lo de forma muito honesta"."Experimentar é palavra nova. Precisamos de tentar ligações táticas e conceitos no relvado que nos preparem para o Europeu. Liechtenstein, bloco baixo, linha de 5… Estamos apurados, 1.º do grupo garantido, é preciso responsabilidade interna. Queremos ganhar. Islândia é agora mais forte do que quando jogámos lá. É um apuramento que precisa de mais duas vitórias. É um estágio para preparar e criar uma melhor ideia do nosso jogo. É um apuramento histórico, precisamos de terminar muito bem e festejar"."Importante ir passo a passo. Teve um impacto muito grande no estágio com a seleção. Tem um profissionalismo exemplar, uma experiência muito importante. Merece estar na Seleção e o próximo objetivo dele e nosso é estar bem para estes jogos. Depois podemos valorizar e analisar isso. É uma boa notícia ter a experiencia e profissionalismo do Pepe, gostei muito disso quando ele esteve cá"."Acho que precisamos de ser perfeitos no que tentamos fazer. Se estamos a ganhar sempre é porque os jogadores têm compromisso e trabalho muito bom. Mas precisamos de estar em situações diferentes. Podemos fazer isso no estágio de março e nos jogos antes do Europeu. Agora é importante ser perfeitos. As fases de apuramento são isso. Precisamos de estar o melhor possível e isso prepara para quando a equipa tem adversidade e consegue reagir melhor. Oito jogos que nos deram informação, clareza do que precisamos de trabalhar, e vamos continuar neste caminho para estarmos preparados"."Sim. É uma resposta clara. Na Seleção cada jogador é importante. O que Toti Gomes e José Sá estão a fazer como equipa é muito importante. Merecem ter a estreia neste estágio"."Num torneio jogas com equipas e jogadores do mesmo nível. Depois há o dia a dia. Não é fácil jogar em macro, com viagens e estar preparado. Para nós, a melhor maneira de crescer e criar grupo com mentalidade ganhadora. O compromisso dos jogadores é claro. E o que os jogadores fizeram nos 8 jogos é a melhor preparação. Precisamos de subir no ranking, temos objetivos que podem preparar a equipa para o torneio"."É importante para nós ter jogadores como Nuno Mendes ou Raphael Guerreiro. Mas trabalhámos com uma estrutura tática, no último estágio, em que usámos avançados por fora, como o Rafael Leão. É uma estrutura, uma solução tática. O Dalot e o Cancelo podem jogar dos dois lados. Mas, para um torneio acho importante ter jogadores naturais para cada posição".