Roberto Martínez: «Aquilo que fizermos no grupo é a resposta do que podemos fazer no Europeu»

Portugal tem de demonstrar na fase de grupos do Euro'2024 que é favorito à conquista do título e isso será determinante na campanha lusa na Alemanha, afirmou o selecionador Roberto Martínez, em entrevista à agência Lusa.

"Para ter sucesso no Europeu, precisamos de crescer durante os primeiros três jogos. No passado, seleções históricas como Espanha, Inglaterra, França, Bélgica, Itália e Alemanha ficaram mais próximas de chegar aos títulos crescendo durante o torneio. Fazemos agora parte desse grupo e temos tudo para poder lutar", afirmou Roberto Martínez.

No seu gabinete na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol de 50 anos explicou que os duelos com Turquia, República Checa e o vencedor do 'play-off' (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), no Grupo F, vão demonstrar o verdadeiro valor da seleção portuguesa, que chega a solo germânico como um dos campeões europeus, face ao título alcançado em 2016, em França.

"Aquilo que fizermos no grupo é a resposta do que podemos fazer no Europeu. A minha experiência é que, em Europeus, não há jogos fáceis. Todos são difíceis. E, precisamos de estar a um nível muito alto", frisou.

Após três fases finais com a Bélgica, entre Europeus e Mundiais, Martínez confessou manter o sonho de conquistar um título de seleções, embora agora admita que tenha mais experiência do que quando 'abraçou' a seleção belga em 2016.

"O mesmo sonho, a mesma paixão, mas com muito mais experiência. Sei que é muito importante o grupo de jogadores, de pessoas, para uma fase final. Ganhar jogos reside nos detalhes e temos um grupo que mostrou compromisso e que assume a responsabilidade de jogar pela seleção, mas também de querer desfrutar de um sonho", disse.

Para já, Portugal terá dois testes em março, com particulares frente a Suécia, que falhou o apuramento, e Eslovénia, uma das surpresas, duelos que Roberto Martínez classifica como importantes para a equipa crescer, mas, também, para aumentar ainda mais a lista de possíveis escolhas para a decisão final de 20 de maio (data limite para os 23 convocados para o Euro'2024).

"Vamos olhar e dar oportunidade a jogadores que tiveram uma boa época, uns 12 meses de bom futebol e que merecem estar com a seleção. É o momento para ganhar ainda mais informação sobre os jogadores. Será uma altura para focar nos jogadores. Depois, mais tarde, em maio, será o momento de tomar decisões. Lesões, momentos de forma, atitude, o que o jogador fez. Há muitos fatores para a convocatória final", concluiu.