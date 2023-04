Roberto Martínez conta com Ronaldo: «É um jogador com uma experiência única»

Roberto Martínez assegurou, em entrevista à Antena 1, que conta com Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, explicando, no entanto, que o internacional português e capitão da equipa das quinas precisa de justificar essa confiança dentro de campo."É um jogador e uma pessoa muito importante no balneário. Joga numa posição determinante, um ponta-de-lança que pode fazer a diferença. É um jogador com uma experiência única. Não há outro jogador no futebol mundial com 198 internacionalizações e isso é algo muito valioso para nós. Não acho que um jogador com essa experiência precise de uma decisão técnica, de um treinador ou de uma pessoa. É uma decisão do futebol, que tem a ver com o rendimento. Eu tomo decisões difíceis e importantes para a equipa, mas é sempre o futebol que toma as decisões. O selecionador deve tomar decisões difíceis para o bem da equipa. A informação que tenho é a informação do trabalho que fazem, e isso é muito importante. Acho que o Cristiano teve um papel muito positivo e importante nos jogos que fizemos em março e é importante continuar com essa atitude no dia a dia", referiu, antes de ser questionado sobre se conta com CR7."Sim, essa é a minha posição", concluiu.