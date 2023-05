Roberto Martínez diz que "foi fácil" chamar Ronaldo: «Ele queria fazer parte do novo ciclo»

Roberto Martínez foi esta quarta-feira convidado do programa matinal da rádio britânica 'talkSPORT' e, entre outros temas, o selecionador nacional falou sobre Cristiano Ronaldo.

O técnico espanhol justificou o porquê de, em março, ter integrado CR7 na sua primeira convocatória - também a primeira de Portugal após o Mundial'2022 - , apesar de o avançado atuar na Arábia Saudita, após a saída do Manchester United.





"Há sempre muito debate e muitas questões sobre os jogadores e as suas carreiras depois de um Mundial. Para mim, era impossível tomar decisões num gabinete. As decisões futebolísticas têm de ser tomadas num campo de futebol. Cheguei à seleção portuguesa a 9 de janeiro e tive seis semanas para encontrar-me com os 26 jogadores que foram convocados para o Qatar. Foi fascinante vê-los e a forma como desenvolveram as suas capacidades nos diferentes balneários das várias ligas. Tive a oportunidade de conhecer a pessoa por trás do jogador de futebol e para mim, foi um momento muito claro", começou por referir o treinador de 49 anos, abordando depois a questão de CR7, que volta a figurar na recente lista de Martínez para os jogos com Bósnia e Islândia, de qualificação para o Euro'2024."Conheci todos os jogadores e percebes o que significa para eles jogar futebol. O Cristiano não estava pronto para afastar-se da seleção. Ele queria fazer parte do novo ciclo e, a partir daí, foi fácil incluí-lo no estágio de março e só depois tomar uma decisão no campo. Ele marcou quatro golos, foi um verdadeiro líder e é alguém que traz uma experiência que nenhum outro jogador no futebol mundial tem. É alguém que pode chegar às 200 internacionalizações e que precisas de saber utilizar no balneário", acrescentou.