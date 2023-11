Roberto Martínez e a ausência de Pote da convocatória: «Tenho jogadores que pisam esses terrenos»

Pote tem estado em destaque no Sporting, mas não foi chamado por Roberto Martínez para os próximos compromissos da Seleção Nacional no âmbito do apuramento para o Euro'2024. O selecionador explicou que tem mais jogadores para aquela posição e aconselha o futebolista leonino a esperar."O Pote marcou dois golos ontem [na Liga Europa], é o futebolista mais importante do Sporting, mas tenho jogadores que pisam esses terrenos. Está a fazer tudo bem, é uma questão de esperar a oportunidade", explicou o treinador espanhol.E acrescentou: "Com certeza a lista não deixa ninguém de fora. São jogadores que estão na pré-lista, como o Bruma. Que entra para substituir o Pedro Neto. É uma questão de perfil, o que queremos e precisamos fazer taticamente dá a oportunidade a outros. Jogadores como William, Nuno Santos, Pote, o João Mário do FC Porto, que estão a jogar muito bem, têm de esperar a oportunidade."