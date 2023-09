Roberto Martínez e a tradicional calculadora: «Para nós, como portugueses, é muito fácil: é ganhar o próximo jogo»

Roberto Martínez deu este domingo uma conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Portugal e Luxemburgo, a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Em declarações aos jornalistas presentes, o selecionador nacional alertou para as qualidades do próximo adversário da equipa das quinas, a importância do último treino da Seleção antes do encontro e ainda do bom sentimento que se faz sentir no balneário.



Como vai encarar o jogo de amanhã?

"Estamos com um espírito muito bom, acho que o balneário está desejoso de jogar o jogo. Hoje temos um treino importante para perceber que jogadores precisam de recuperar e os que estão melhores para amanhã. Gosto muito do espírito de equipa e isso dá para se perceber sobre a forma como eles falam sobre o jogo. O Luxemburgo é uma equipa estável, gosto muito da ideia que têm. Gostam de jogar sempre nos últimos terços do jogo, têm sempre muito objetividade e um jogo dinâmico. Da última vez entrámos muito bem, com muita intensidade e marcámos cedo e isso mudou um pouco o rumo do jogo. Depois, Luxemburgo ganhou confiança, que foi à Bósnia ganhar e teve um resultado positivo com a Eslováquia. Têm um treinador com boas ideias, principalmente de ataque."

Nós portugueses andamos muitas vezes com a calculadora na mão, como vê o grupo de trabalho reagir a esta situação confortável que Portugal tem neste momento?

"Para nós, como portugueses, é muito fácil: é ganhar o próximo jogo. O nosso objetivo é melhorar sempre, como dissemos após o jogo com a Eslováquia. Queremos melhorar a relação entre os jogadores e com os jogadores. O nosso processo de crescimento é importante. Os cinco jogos são essenciais para melhorarmos. Gostei muito do trabalho defensivo da equipa, que ajudou-nos a conseguir a vitória. Agora contra o Luxemburgo, vamos todos juntos para tentarmos demonstrar o melhor nível que temos e conseguimos mostrar."

Qualificação está quase garantida. Portugal ainda vai mostrar o futebol bonito que prometeu ou teremos que esperar pelo Europeu?

"Ainda não estamos apurados. Eu gosto de ter uma equipa ganhadora, uma equipa ganhadora tem qualidades com e sem bola. Sem bola, contra a Eslováquia, tivemos momentos de grande nível. Com bola, não tivemos a qualidade que eu sei que temos, assim como as qualidades individuais que sabemos que temos no balneário. Queremos jogar o futebol que nós queremos jogar. Gosto quando todo o mundo reconhece a qualidade que o nosso grupo de trabalho tem."

Disse que gostava de Histórias do futebol. No dia em que Eusébio se estreou por Portugal foi num Luxemburgo-Portugal, num jogo em que Portugal perdeu...

"Gosto muito das histórias, agradeço por isso, é muito bom, até pela memória da nossa lenda. Os jogos internacionais são simples, se a equipa não está a fazer tudo da melhor forma possível, podes perder pontos contra qualquer um. É importante termos foco e atitude. O Luxemburgo é uma equipa que tem muita confiança. É a primeira vez que o Luxemburgo tem uma oportunidade de chegar ao Campeonato da Europa. É importante estarmos focados e que a história não se repita."

Portugal goleou 6-0 no primeiro jogo. Teve cuidado para não existir excesso de confiança dos jogadores?

"Trabalhámos nisso. Os jogadores conhecem Luxemburgo e sabem que eles venceram os três jogos seguintes. A nossa energia está muito boa e com o intuito de terminarmos amanhã este ciclo de uma forma muito positiva. Queremos voltar a mostrar os bons momentos que tivemos contra a Eslováquia, mas agora durante os 90 minutos."



Crescimento coletivo

"Acreditem sempre que este grupo pode ir crescendo jogo a jogo e com capacidade para vencer todos os jogos. Esta equipa trabalha muito, e quando tens jogadores com qualidade execional, é fundamental para demonstrarmos o que temos marcado"



Qual dos dois números gosta mais? Dos 15 golos marcados ou dos 0 sofridos?

"Gosto dos dois, de ambos. Gosto de tudo. É importante para sermos uma equipa completa e ganhadora é importante termos a baliza a zeros mas também de marcar golos. No futebol moderno, há sempre jogos difíceis e é preciso ter uma estrutura coletiva e individual que nos permita marcar golos. Mas também trabalharmos para sermos defensivamente fortes. Se não sofrermos golos, fica mais fácil ganharmos jogos", terminou.