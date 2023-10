Roberto Martínez: «É incrível o talento que há em Portugal numa população de 10 milhões»

Roberto Martínez concedeu uma entrevista ao El Larguero da Cadena Ser e foi questionado se Portugal é a seleção mais talentosa da Europa nesta altura."Essa análise deve ser feita de fora. O que me parece incrível é o talento que existe num país com uma população de 10 milhões de habitantes. E porquê isso acontece? Não é um acidente, há uma estrutura de formação que é a melhor, se não for da Europa, do Mundo. Uma estrutura de sub-19, sub-23 (Liga Revelação), primeiras equipas. O futebolista português é competitivo, gosta de informação tática e tem o gene de querer ganhar. E há exemplos como Pepe, que tem 40 anos, Cristiano Ronaldo, que tem 38 e ganhou todo, têm uma fome de jogar que não se vê em seleções jovens", atirou o selecionador.