Roberto Martínez: «É um momento muito importante para apoiarmos jogadores como João Cancelo ou João Félix»

Roberto Martínez já justicou as chamadas de João Félix e João Cancelo. "O estágio de setembro é difícil porque o mercado está aberto e alguns jogadores estão numa situação difícil também. Acho que é um momento muito importante para nós, para apoiarmos jogadores como João Cancelo ou João Félix e valorizarmos o trabalho que fizeram nos últimos estágios. Gostaria de pedir aos nossos adeptos apoio para eles, porque merecem", disse.Questionado sobre se convocar jogadores que não estão tão em forma pode abrir um precedente, respondeu: "É uma boa reflexão. É muito importante, para mim, trabalhar com consistência. O trabalho na Seleção precisa de tempo, não é juntar jogadores para um jogo. Não é possível fazer isso. Gosto de valorizar o trabalho dos jogadores quando estão aqui. Tivemos dois estágios e quatro vitórias porque os jogadores trabalharam muito bem. Em setembro será um estágio especial. Nunca gostei de ter o mercado aberto quando há jogos oficiais, e será uma situação difícil para alguns jogadores. Precisamos de apoio. O futebol português precisa de apoiar os nossos jogadores. Mas trabalhamos de uma forma muito honesta, temos uma pré-lista que está a seguir jogadores em bom momento de forma. Precisamos de isso, de criar uma competitividade para todas as posições na Seleção. Neste estágio, é mais importante o trabalho dos últimos dois. Não tanto o momento dos jogadores".