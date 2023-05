Roberto Martínez explica chamada de Toti Gomes e ausência de Pote

Toti Gomes é a principal novidade entre os convocados por Roberto Martínez para os jogos de Portugal com Bósnia e Islândia, de apuramento para o Euro'2024, na Alemanha. Após divulgar a convocatória esta segunda-feira, o selecionador nacional explicou por que decidiu chamar o defesa, de 24 anos, que atua no Wolverhampton."A convocatória do Toti... É um jogador muito interessante para nós porque tem diferentes valências relativamente a outros centrais da Seleção. É físico, muito forte nos duelos, é esquerdino. Os seus jogos no Wolverhampton foram muito bons. Não se trata de excluir jogadores, trata-se de decidir tendo em conta caraterísticas diferentes. Precisamos de ter jogadores com capacidades distintas na Seleção e acho que o Toti pode oferecer isso", referiu Roberto Martínez, que abordou ainda o facto de não ter chamado Pote."Pote? Gosto muito dele. É um jogador que marca a diferença no Sporting, não excluimos jogadores. Procuramos jogadores com capacidades específicas para estes jogos e acho que temos que tomar decisões relativamente a muitos deles", confessou.