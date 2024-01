Roberto Martínez explica por que escolheu Brozovic para melhor jogador do Mundo

Foram muitos os temas abordados por Roberto Martínez no programa 'Futebol Total', do Canal 11. Entre elogios a João Neves e Gonçalo Inácio, o selecionador Nacional explicou ainda o voto surpreendente em Marcelo Brozovic, médio croata que se transferiu do Inter para o Al Nassr no último verão, na eleição do 'The Best'."Os prémios individuais são subjetivos. Representa uma equipa. O Brozovic fez uma boa época, o detalhe de não ganhar foi mínimo. Teve uma época interessante. Ele representa uma forma de jogo, que para uma equipa como a Croácia, durante o Mundial foi para guardar em vídeo e mostrar às gerações seguintes. É isso. Representa uma geração da Croácia, o que fez no Mundial, e no Inter", afirmou.