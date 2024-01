Roberto Martínez: «Gonçalo Inácio tem o perfil mais pesquisado do futebol europeu»

Roberto Martínez distribuiu elogios a Gonçalo Inácio. Presente no programa 'Futebol Total', do Canal 11, o selecionador Nacional reconheceu que o central do Sporting tem o perfil que muitos clubes europeus fora procuram."O perfil do jogador é importante. Gonçalo Inácio é o perfil mais pesquisado do futebol europeu. Central, pé esquerdo, pode jogar por dentro, com qualidade, marca golos, tem inteligência. Quando era treinador num clube era esse o perfil que não havia. Precisa de uma boa época no Sporting, porque tem um perfil importante", disse o técnico de 50 anos.