Roberto Martínez: «Gonçalo Ramos está a utilizar o momento difícil para melhorar como pessoa e jogador»

Roberto Martínez esteve no sorteio da Liga das Nações e, uma vez que o evento se realizou em Paris, a imprensa francesa aproveitou para questionar o selecionador de Portugal sobre os lusos do PSG. Estas foram as respostas do treinador sobre o quarteto (Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos), destacando o rendimento da véspera no duelo com o Brest na Taça de França."Teve um desempenho muito interessante, com muitas situações de um para um. Trabalhou muito bem defensivamente e marcou um golo"."Está a crescer e acho que está a a ser melhor época do Vitinha","Teve uma situação difícil, mas gostei muito da atitude e como terminou o jogo. Marcou o golo e mostrou que o Gonçalo está a utilizar o momento difícil para melhorar como pessoa e jogador. E, para nós, isso é importante"."O Nuno está a treinar com a equipa e temos toda a informação. O Nuno está a progredir e vamos ver o Nuno no relvado brevemente. É uma boa notícia".