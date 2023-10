Roberto Martínez: «João Neves vai ser influente no futebol europeu nos próximos 10 anos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, deu uma entrevista ao programa 'El Larguero' da rádio Cadena Ser, e voltou a elogiar João Neves."Quando um jogador chega pela primeira vez a uma Seleção é um momento impactante. Só se tem uma oportunidade para a primeira impressão e o impacto do João Neves... É um futebolista que vai dar que falar a nível mundial. Vive o futebol, tem 19 anos, ganhou o campeonato pelo Benfica e a sua conduta e comportamento na Seleção mostra que nasceu para isso. É um jogador que joga melhor como médio defensivo, capacidade tática acima dos jogos que jogou com a idade que tem. Acho vai ser influente no futebol europeu nos próximos 10 anos, sem dúvida", garantiu Roberto Martínez.