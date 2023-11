Roberto Martínez justifica titularidade de José Sá: «Ele merece. É uma carreira de sete anos na Seleção»

Depois de José Sá ter confirmado, de forma inesperada, a sua titularidade na baliza de Portugal frente ao Liechtenstein, a contar para a 9.ª jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, Roberto Martínez explicou hoje a sua decisão em declarações à SportTV, antes da habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã. O Selecionador Nacional disse que o guardião do Wolverhampton "merece" esta oportunidade, mas recusou revelar que outros jogadores podem ser lançados de início. É preciso não esquecer que a turma das quinas já garantiu a presença no Europeu do próximo ano."Pode ser, mas o José Sá merece. É uma carreira de sete anos na Seleção e é um exemplo de um jogador que deve ter. Sempre com uma boa predisposição e comportamento. Acho que o José Sá é muito importante para nós e uma parte da história deste apuramento. Se posso dizer se o Cristiano Ronaldo vai ser titular? Não, somente disse que o José Sá vai jogar. Não disse aos jogadores o onze inicial, mas o Cristiano trabalhou bem e estamos todos preparados para amanhã. Onze inicial e mais cinco substituições, por isso, Cristiano tem boas opções para amanhã somar minutos", disse o técnico da seleção portuguesa, falando ainda de Raphaël Guerreiro. "Está apto. Trabalhou no ginásio hoje e vai estar apto. O estágio de novembro é isto, muitas lesões, mas preparados e muito satisfeitos com o trabalhos dos últimos dias. Estamos preparados com muitos portugueses aqui."Quanto ao jogo, Roberto Martínez quer a equipa focada em manter a sequência de vitórias. "É para manter, é muito importante para nós lutar pela 9.ª vitória. É muito caro jogar pela Seleção e isso é muito importante para os jogadores que têm a opção de jogar de estar ao mais alto nível. Será um jogo de grande dificuldade, com um bloco baixo, contra uma equipa que luta muito e tem o orgulho de jogar em casa."