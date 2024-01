Roberto Martínez: «Nunca vi uma situação como João Neves. Em dois dias ganhou o respeito do balneário»

Numa entrevista ao Canal 11, Roberto Martínez foi questionado sobre o jogador que mais o tinha impressionado e acabou por dar uma resposta politicamente correta... antes de destacar João Neves. O selecionador Nacional confessa ter ficado surpreendido com o jovem médio do Benfica e sublinhou mesmo que nunca tinha visto um jogador ganhar o respeito de um balneário tão rapidamente."Conhecia muito os jogadores portugueses. Jogámos contra eles em diferentes fases. Não foi um jogador. Sabia que o balneário era muito competitivo, porque o jogador português sabe ganhar e competir. A surpresa foi que também gosta de ter clareza e informação tática. É difícil encontrar isso. João Neves chega à seleção seleção aos 19 anos. Mostrou uma personalidade e maturidade que me surpreendeu muito. A melhor forma de medir um jogador é olhar para o balneário. Diretamente dá ou não dá respeito. É como na escola, a minha filha tem 4 anos e não tem filtro. Nos balneários temos filtros, mas é a forma de demonstrar o respeito. Há coisas claras que um jogador ganha o respeito diretamente ou não ganha. E o João, aos 19 anos, nunca vi uma situação na minha carreira, que em dois dias ganhou o respeito do balneário. É marcante", disse o técnico de 50 anos, complementando."Vi o João a primeira vez. Era importante não queimar etapas na formação. Achava que era melhor jogar nos Sub-21. Com o Rui Jorge foi muito importante ele no seu crescimento, analisar onde devia jogar. O João Neves podia ter ido antes à Seleção A. Foi uma boa decisão esperar e dar oportunidade de ter um papel no Europeu. Marcar um golo, mostrar uma atitude que ajudou muito na sua evolução, até para o clube. Ver o jogo com o FC Porto mostra muito onde um jogador pode estar. O João Neves foi o homem do jogo. É quando o João Neves chega ao balneário da Seleção. Mas agora tem a mesma dificuldade de todos os outros de entrar na lista."