Sem avançar com o onze inicial que fará amanhã (terça-feira) a partida frente à Islândia, a contar para a fase de apuramento para o Euro'2024, Roberto Martínez confirmou a titularidade de Cristiano Ronaldo naquele que será o jogo 200 do capitão da Seleção Nacional por Portugal.





Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, o selecionador nacional falou ainda sobre a ausência de Gonçalo Ramos do estágio da Seleção Nacional por lesão, das possíveis alterações que poderá fazer na equipa em relação ao jogo contra a Bósnia e a transferência de Rúben Neves para o Al Hilal, do futebol saudita.

"É difícil porque os jogadores são os mesmos, conheço a Islândia muito bem porque jogámos duas partidas aqui. É uma equipa muito equilibrada, defensivamente agressiva e organizada. Teremos de fazer um bom jogo. O balneário atravessa um bom momento e tenho sensações muito positivas depois do jogo com a Bósnia."



Haverá alterações na equipa para o jogo de amanhã?

"Todos os jogadores trabalharam muito bem. A equipa técnica está muito contente com o trabalho de todos os jogadores durante o estágio. A nossa intenção não é trocar ou fazer várias alterações só por fazer. Mas o jogo contra a Bósnia foi intenso e nós temos dois jogadores por posição. Todos os jogadores estão à disposição. Será depois do treino que irei decidir. Acho que todos os jogos internacionais que a equipa da casa tem o ritmo da partida, a forma como defendemos a nossa baliza, mas será importante que Portugal jogue o seu jogo. A Islândia é uma equipa muito competitiva e que nós respeitamos muito. Eles são muito bons."

Ambiente do balneário

"É tudo muito importante. Acho que o espírito do balneário, os nossos valores enquanto pessoas que têm orgulho de jogar por Portugal, é muito forte. Depois, as questões táticas também são importantes. Vi uma equipa contra a Bósnia que teve uma performance espetacular sem bola, mas precisamos de continuar a crescer. O espírito no balneário é muito bom."

Gonçalo Ramos teria sido importante frente à Bósnia ou para este jogo? Clima na Islândia poderá ser determinante?

"O Gonçalo Ramos é um jogador muito importante e diferente de outros jogadores. Foi uma época de muito sucesso, muito exigente e agora ele precisa de descansar bem e preparar a próxima época. É o presente e o futuro de Portugal. As condições não são difíceis. O relvado tem boa qualidade. A temperatura que temos no balneário é mais importante do que o ambiente exterior."



A questão Rui Patrício-Diogo Costa na baliza e a escolha entre os centrais



"É importante uma equipa com um bom ataque mas se não estiver uma boa defesa não pode ganhar os jogos. Rui Patrício fez duas partidas boas no estágio de março, mas é bom também ver o nível de Diogo Costa a nível internacional. Teve uma defesa espetacular contra a Bósnia e os centrais tiveram um jogo duro porque tiveram muitas bolas de jogo mais direto. Uma equipa não pode ser ganhadora só com a qualidade individual. Temos de ter equilíbrio e a atitude foi muito importante."



Será muito difícil Portugal não marcar presença no Euro'2024?



"Gostamos de ir passo a passo, é importante preparar bem o jogo. Estou muito contente com o período de preparação porque o mês de junho é importante do ponto de vista de preparação do jogador. Como equipa, temos uma capacidade técnica muito elevada, precisamos de jogar juntos para elevar ainda mais essa capacidade. Respeitamos muito a Islândia, tem um jogo agressivo e qualidade para fazer golos de forma rápida. É, sem dúvida, uma equipa diferente das outras."



Titularidade de Cristiano Ronaldo frente à Islândia



"Normalmente, um jogador que faz a conferência de imprensa joga, mas eu nunca disse o onze inicial nem aos jogadores, mas amanhã será um jogo muito especial. O primeiro jogador que tem a possibilidade de fazer as 200 internacionalizações vai jogar."



Confirma ida de Rúben Neves para o futebol saudita



"Gosto de olhar para aquilo que tem sido a minha experiência nos últimos sete anos a nível internacional (seleções) e posso dizer que alguns jogadores que deixaram a Europa e estão noutros campeonatos, não só no saudita, que é um historial muito individual. Alguns jogadores baixaram o seu desempenho porque precisam de campeonatos que vão de acordo com as suas qualidades mas com outros jogadores aconteceu algo contrário, melhoraram ainda mais as suas qualidades. No caso do Rúben Neves, é uma oportunidade incrível para ele em muitas formas. É uma nova liga. Desde que Cristiano Ronaldo se juntou que o futebol saudita é um mercado diferente. Não irá interferir em nada no papel de Rúben Neves [na Seleção]. O que terá impacto será a forma como ele se manterá nos níveis e manter-se no centro das atenções porque é muito diferente seres um jogador de um clube da Premier League ou seres o jogador principal de uma nova equipa num novo projeto. Estamos todos muito entusiasmados por ele. Vai torná-lo ainda mais maduro, algo que ele sempre foi - aos 18 anos já jogava no FC Porto -, mas penso que irá torná-lo ainda mais maduro."



Mais palavras sobre as 200 internacionalizações de Cristiano Ronaldo



"Quando consegues ter 50 internacionalizações é uma espécie de recompensa pela tua carreira. Quando tens 100 internacionalizações é um momento icónico para a tua carreira e o Cristiano Ronaldo é agora o primeiro jogador a atingir as 200 internacionalizações. É um feito que reflete aquilo que tem sido a carreira de Cristiano Ronaldo, a forma como ele se mantém preparado, como segue ligado ao jogo. É merecedor. É muito difícil jogar jogos a este nível internacional. A competição é sempre muito elevada. O Cristiano Ronaldo já leva 20 anos pela equipa nacional de Portugal, é uma figura icónica do futebol. Estamos muito entusiasmados por ele", terminou.