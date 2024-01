Roberto Martínez rendido a Bruno Fernandes: «Durante o jogo, tem um cérebro muito ativo»

O médio Bruno Fernandes fez um apuramento "perfeito" com Portugal e foi determinante no trajeto de 10 vitórias em 10 jogos no caminho para o Euro'2024 de futebol, considerou o selecionador nacional, Roberto Martínez.

Em entrevista à agência Lusa, no seu gabinete na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol de 50 anos apontou o triunfo na Bósnia-Herzegovina (5-0) como o ponto alto da qualificação lusa, mesmo com um histórico 9-0 imposto ao Luxemburgo nessa fase, e relembrou que Portugal foi a única equipa a vencer todos os jogos no caminho para o Europeu da Alemanha.

"É muito difícil ganhar 10 jogos num apuramento. Fiz isso com a Bélgica e sei que é preciso ter uma equipa muito focada, que dá tudo. Neste apuramento, ninguém mais teve 10 vitórias. Não jogámos com seleções que tenham o mesmo nível individual dos nossos jogadores, mas a dificuldade está lá e as pessoas do futebol percebem isso. Depois, os adeptos e outros têm a sua opinião, e isso é saudável", disse.

Bruno Fernandes esteve em todos os jogos do Grupo J, sempre como titular, assinando seis golos e oito assistências, numa qualificação em que Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador luso, com 10.

"O Bruno tem liderança. Durante o jogo, tem um cérebro muito ativo e consegue apreciar constantemente o que está a acontecer no relvado. Tem uma capacidade de leitura muito, muito alta. E, pode atuar em varias posições. Fez um apuramento perfeito e teve um papel muito importante. Jogou em quatro posições diferentes a um nível muito alto", explicou.

Nesse trajeto para o Euro'2024, Portugal 'esmagou' o Luxemburgo no Algarve, na maior goleada de sempre da história da seleção nacional, mas, para Martínez, o "jogo perfeito" foi na Bósnia, numa fase em que a equipa das 'quinas' já tinha assegurada a qualificação.

"Na Bósnia, o adversário tinha mais necessidade de ganhar do que nós. Estávamos apurados e não precisávamos de estar perfeitos. Jogámos os primeiros 45 minutos com os valores de que eu gosto. Competitividade, objetividade, qualidade no ataque rápido. Foi o jogo que deu mais satisfação. Fomos perfeitos com o Luxemburgo do primeiro ao último minuto, mas precisávamos de ganhar. Contra a Bósnia podíamos escolher jogar bem ou não. Jogámos bem. E, gostei muito disso", concluiu.

Portugal conquistou o Grupo J com o máximo de 30 pontos, com um recorde de 36 golos marcados e apenas dois sofridos, na melhor campanha de sempre da seleção lusa em que qualquer fase de apuramento para Europeu ou Mundial.