Roberto Martínez rendido a João Félix: «É um jogador que tem de estar connosco»

Convidado a comentar a transferência de João Félix para o Barcelona, Roberto Martínez não escondeu a admiração que tem pelo avançado internacional português, afirmando que o mesmo tem tudo para encaixar "perfeitamente na ideia de Xavi e no estilo de jogo do Barcelona".





"Como já disse no início deste período internacional, era um período difícil por causa do mercado de transferências. Para nós era igualmente um período um pouco instável devido às situações de alguns jogadores como o Palhinha, Cancelo e João Félix. Tenho visto jogadores que estão muito contentes, como é o caso de João Félix. Está encantado com a oportunidade que tem agora. Tem uma qualidade técnica incrível, é um jogador que aparece no espaço e que acerta nos tempos como poucos. Penso que encaixa perfeitamente na ideia de Xavi e no estilo de jogo do Barcelona. Para nós, era importante que estes jogadores fizessem parte da Seleção, não sem ter ritmo competitivo, é um jogador que tem de estar connosco não só para preparar este jogo mas também os próximos quatro porque é um jogador muito importante e creio que terá um papel decisivo na ideia de jogo de Xavi no Barça", atirou o selecionador nacional, na conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Luxemburgo.