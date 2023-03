Roberto Martínez: «Ronaldo é muito importante, tem uma experiência única a nível internacional»

O selecionador nacional Roberto Martínez analisou a goleada ante o Luxemburgo (0-6) na segunda jornada do apuramento para do grupo J para o Euro'2024."Estou muito satisfeito. É importante recordar que a atitude dos jogadores é a parte mais importante. Hoje era importante ter intensidade desde o início, jogar como uma equipa. Fizemos isso, fazendo seis golos, tendo um penálti desperdiçado. Valorizo muito manter a nossa baliza a zeros. O Luxemburgo procura sempre criar perigo em casa. Tivemos uma grande capacidade de manter a concentração. Estou muito contente mas é só o início. Temos de trabalhar muito para melhorar", começou por referir à RTP3, abordando o que poderá trazer este 3x4x3 à Seleção Nacional."Hoje, comparando este jogo contra o primeiro da qualificação, foi diferente. O espaço estava mais nas costas dos defesas. Explorámos essa parte muito muito bem. A equipa adaptou-se taticamente. Na segunda parte defendemos numa linha de 4 quando o Luxemburgo mudou para uma linha de 4 também. É uma oportunidade para trabalharmos e experimentar. Estou contente com a forma como o fizemos", vincou o treinador espanhol. Cristiano Ronaldo e os golos apontados nestes dois jogos também foi tema."É muito importante, tem uma experiência única a nível internacional. Para nós, é importante porque é uma referência no balneário e está preparado para liderar e ser o capitão desta seleção", frisou Martínez.