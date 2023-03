Roberto Martínez satisfeito com goleada mas atira: «Devemos melhorar e trabalhar muito mais juntos»

O selecionador nacional Roberto Martínez analisou a goleada (6-0) diante do Luxemburgo na 2.ª jornada do grupo J da fase de apuramento para o Euro'2024."Nunca é fácil jogar contra esta seleção. O Luxemburgo joga com muita intensidade, procura transições, mas o nosso começo [de jogo] foi muito forte. Parámos os possíveis contra-ataques do Luxemburgo e, como equipa, criámos oportunidades claras e muito bem finalizadas. Um jogo completo pelo nosso jogo sem bola, a reação à perda e o manter a baliza a zero foi a razão para ganhar a partida", começou por dizer o selecionador nacional à Sport TV."É importante jogar como equipa, com bola é preciso ter largura. Muito trabalho no treino dos jogadores a entender o que pretendemos e, por isso, foi um estágio muito bom, mas devemos melhorar e trabalhar muito mais juntos.""O Cristiano é um jogador único a nível mundial, tem o maior número de internacionalizações. A experiência que tem para o balneário é muito importante. Todos os jogadores têm um papel importante. Os mais jovens pela inexperiência e pela vontade de jogar e jogadores como Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e Bernardo Silva trazem experiência. É importante fazer um balneário que está completo", finalizou.