Roberto Martínez "surpreendido" com "grau de atitude dos jogadores": «Há amor e carinho pela seleção»

Roberto Martínez fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo de amanhã (19h45) com o Liechtenstein, a contar para a qualificação para o Euro'2024."É um novo ciclo e com Cristiano Ronaldo faz de nós melhores. As decisões futebolísticas e desportivas vou tomar em campo. Todos os jogadores estão para acrescentar, temos dois jogos num espaço curto de tempo e agora é momento de ajudar a seleção a ser melhor. O grau de atitude dos jogadores surpreendeu-me, há amor e carinho pela seleção e, a partir daí, é mais fácil tomar as decisões. Pode ser [jogar os dois]. Agora estão nessa posição de ponta de lança, mas depende do adversário, do momento do jogo e da necessidade da equipa. Queremos que a equipa seja flexível. O que é importante é ter flexibilidade. Saber o hino é muito importante e algo que representa o sentimento pela seleção e quero aprender", começou por referir o selecionador nacional."Para mim o importante é o grau de compromisso de todos. Cristiano Ronaldo é muito importante em qualquer novo ciclo em que podes utilizar a sua experiência. Não vou comentar como estavam antes, mas estes três dias foram uma surpresa muito agradável, não pela qualidade que é clara, mas pelo grau de atitude e o querer ser equipa que cresce. É um sentimento que [os jogadores] têm e a partir daí dar o melhor que temos.""Nunca começo a pensar quem vai começar os jogos. Cada treino é fundamental para saber como se encontram os jogadores. É um jogo de três pontos muito valiosos e temos de ser uma equipa com muita capacidade de ter bola, que quer recuperar rápido a bola quando a perde e, a partir daí, crescer com os jogos que temos. Jogar com três centrais depende do adversário, podemos defender com linha de cinco ou de quatro. Por isso, era importante começar com jogadores experientes que se podiam adaptar. É importante poder variar a estrutura de jogo para jogo e também durante o jogo.""Quando jogas contra uma equipa com novo selecionar. Sabes que vamos encontrar uma seleção muito motivada por jogar com alguém como nós. Temos de ter as coisas claras e saber como encontrar os espaços e evitar que no contra-ataque e nas bolas paradas nos criem perigo. Temos de ter as coisas claras e exigir um nível físico alto para poder romper uma organização defensiva tão rígida.""Depende muito dos últimos três treinos. É importante que o que se passou no treino reflita o que vai suceder amanhã. É um ponto de partida importante, não há margem de erro. Há que ganhar e crescer. O que me surpreendeu muito foi o grau de compromisso com a seleção. Que possamos ser melhores que a soma das nossas individualidades.""Era um período curto em que precisávamos de apoio na baliza, por isso decidimos chamar Celton para nos apoiar na dinâmica do treino. Diogo Costa tem um problema muscular no ombro e não vamos correr riscos, daí termos decidido que Celton vai estar entre os convocados amanhã. Agora sabemos que é importante ter essa opção. Não tentamos copiar ninguém, Portugal tem uma capacidade incrível para jogar em todos os estilos. Tem capacidade técnica para tiki-taka, capacidade física para usar transições em grande estilo e vamos tentar combinar todos os estilos.""O treinador tem sempre o problema de escolher a equipa: há problemas quando há qualidade insuficiente e na nossa equipa temos várias opções. É importante poder ver o que acontece no dia a dia, num ambiente de alto desempenho. A partir daí, a mensagem é de agradecimento aos adeptos, porque ver um estádio cheio amanhã dá-me satisfação muito grande. É muito bonito, pelo que vi, o que querem estes jogadores e verem o apoio dos adeptos é uma mensagem que vale a pena e que todos os dias nos vai ajudar a crescer ao máximo. Estou convicto de que a equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos.""Dependerá de como for o jogo amanhã, temos suficientes jogadores. É importante preparar o jogo de amanhã sem pensar no Luxemburgo, seria um erro. Temos de nos centrar neste jogo e tenho confiança que teremos opções para o segundo jogo [no domingo]", concluiu.