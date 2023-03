Roberto Martínez: «Tentei falar com Rafa mas ele acredita que o seu tempo com a Seleção terminou»

Roberto Martínez divulgou a sua primeira convocatória esta sexta-feira, uma lista onde não consta o nome da Rafa Silva. O novo selecionador português explicou porquê."O Rafa é fantástico, tentei falar com ele, mas ele acredita que o seu tempo com a Seleção terminou. Temos de respeitar essa opinião de um jogador com muita experiência como é o caso do Rafa", explicou.