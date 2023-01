Rodrigo, filho de Ricardo Carvalho, chamado para estágio da Seleção de sub-18

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional de sub-18, José Lima, convocou 24 jogadores para um estágio de observação que se realiza na Cidade do Futebol entre 23 e 25 de janeiro. O nome que salta à vista é o de Rodrigo Carvalho, filho do ex-internacional português Ricardo Carvalho.O jovem de 17 anos, joga a defesa-central tal como o pai e atua ao serviço do Nice, de França.Rodrigo é um dos seis jogadores convocados que atuam fora de Portugal.Eis a lista completa:AS Roma: João Costa;Barnsley: Fábio Jaló;Belenenses: Rodrigo Mendes;Famalicão: Duarte Oliveira;Paços de Ferreira: Mauro Couto;FC Porto: Diogo Fernandes, Luís Gomes e Tiago Andrade;Gil Vicente: Miguel Meotti;Nice: Rodrigo Carvalho;Lyon: Mathys de Carvalho;Oud-Heverlee Leuven: Lucas Monteiro;Rio Ave: João Pimenta;Sp. Braga: Diego Rodrigues, Francisco Rodrigues, Jónatas Noro e Tomás Marques;Benfica: Gustavo Varela, João Conceição e João Rego;Sporting: Francisco Silva, Pedro Sanca e Rafael Nel;Orléans: Ugo Coelho