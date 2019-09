Ronaldo recebe Quinas de Ouro e confessa: «Gostava que o Sporting ganhasse um premiozinho»

Quinas de Ouro: Entre o sorriso de João Félix, o estilo de Ronaldo e o charme da mulher de Madjer



Quinas de Ouro: Entre o sorriso de João Félix, o estilo de Ronaldo e o charme da mulher de Madjer

E pela quarta vez consecutiva, Cristiano Ronaldo foi eleito melhor jogador do ano na Gala Quinas de Ouro. O internacional português subiu ao palco no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, tendo sido recebido entusiasticamente por 11 crianças - Ronaldo confessou até que uma das menina lhe perguntou quando dinheiro tem.Cristiano Ronaldo foi ainda surpreendido com uma mensagem de Alex Ferguson, antes de agradecer mais um prémio conquistado."Depois da Catarina [Furtado] e do Bruno Lage... Tenho que caprichar! A mensagem de Sir Alex Ferguson ficou como um pai para mim no futebol. E estar aqui rodeado de crianças é sempre um privilégio, elas gostam de mim com pureza, sentimento. Houve tantos momentos bonitos esta noite. Tenho que falar numa parte que não podemos esquecer. Este mundo é tão rápido. Não posso deixar de frisar que o ano de 2018 foi extremamente complicado a nível pessoal. Nunca se deixem influenciar pela imprensa. Sejam sempre sérios nos vossos sonhos e nunca deixem as pessoas puxar-vos para baixo. Vão para a cama e pensem que um dia vão ser alguém… foi o que eu fiz. Muito obrigado à FPF, ao míster Fernando Santos, ao presidente e aos companheiros da seleção. Também gostava de referir que gostava que o Sporting ganhasse um premiozinho, vejam lá para a próxima!", disse.