Rúben Neves: «Não estou focado nos golos mas sim na seleção»

Rúben Neves considera que mais importante do que marcar golos é Portugal conquistar a vitória frente à Lituânia."Não estou focado nos golos, mas sim na seleção", afirmou o médio português do Wolverhampton, que já assinou esta temporada 3 golos para a equipa orientada por Nuno Espírito Santo. "Espero poder ajudar a minha equipa e a Seleção Nacional em todos os jogos, é para isso que treino todos os dias. Não importa quem marque, o que importa é ganhar e dar alegria a todos os portugueses.""Todos os jogadores convocados estão preparados para serem chamados mas as decisões cabem ao treinador", afirmou, acrescentando: "Já sabemos as dificuldades de defrontar a Lituânia: uma equipa defensiva que vai tentar jogar em contra-ataque."Quanto a Ronaldo e um eventual problema físico do internacional português da Juventus, Rúben Neves diz nada saber: "O Ronaldo está bem. Treinou bem, como sempre faz, com grande motivação para amanhã. Está completamente preparado para o jogo de amanhã. Nem sei do que estão a falar. Podemos esperar o Ronaldo de sempre." Tema que Fernando Santos também abordou Portugal defronta esta quinta-feira no Estádio Algarve a Lituânia, na fase de apuramento para o euro 2020.