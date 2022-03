Rúben Neves: «Uma pena não dar o meu contributo em campo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Neves foi a primeira de três alterações que o selecionador nacional Fernando Santos já teve de fazer na lista de convocados para o playoff de acesso ao Mundial'2022.

Esta segunda-feira, em mensagem nas redes sociais, o médio que se lesionou na última partida realizada na Premier League pelo Wolverhampton, diante do Leeds United, lamentou o facto de não poder dar o seu contributo em campo mas prometeu "dar todo o apoio possível" para Portugal conseguir o apuramento para o Campeonato do Mundo no Qatar.

"Uma pena não poder dar o meu contributo em campo neste momento tão importante. Sou mais um, deste lado, a dar todo o apoio possível para conseguirmos o nosso objetivo. Força Portugal", pode ler-se na mais recente publicação do médio-centro no Instagram.