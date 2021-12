Rui Costa: «Esta paixão não acaba»

Foram anos e anos de uma carreira recheada de títulos e, por isso, voltar a jogar com público, ainda que num jogo ‘a feijões’, deixou Rui Costa com alguma nostalgia. "Esta paixão não acaba. Hoje temos todos outra vida e outras profissões, mas foi isto que fizemos durante grande parte da nossa vida e é uma paixão tremenda", afirmou o Maestro após o embate com a Espanha, que, em plena casa das modalidades do Sporting, foi aplaudido, distribuiu autógrafos e tirou muitas fotografias.Outro craque que voltou a sentir o carinho dos portugueses foi Luís Figo. "Agora só temos a oportunidade de ouvir o hino quando a Seleção joga e como adepto. É diferente estar do lado de dentro e ter a sensação de arrepio na pele e de emoção", afirmou o antigo camisola 10, que bem tentou mas não conseguiu bater Contreras.