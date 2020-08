Rui Silva e a chamada à Seleção Nacional: «Cumpri um sonho de criança»

Convocado esta segunda-feira por Fernando Santos para os primeiros dois desafios da Liga das Nações, frente à Croácia e Suécia, Rui Silva não escondeu a felicidade pela prmeira chamada à Seleção Nacional, afirmando estar a concretizar um "sonho de criança" e lembrando ainda o seu percurso ao serviço do Granada na última temporada.





"Estou muito feliz e emocionado por ter sido chamado para representar o meu país e quero agradecer à equipa técnica a confiança depositada em mim. A época passada foi difícil, devido à pandemia que nos afetou a todos, mas trabalhei muito para ajudar o Granada a fazer história com a qualificação para a Liga Europa e agora consigo cumprir um sonho de criança. Ser chamado à Seleção era um objetivo, mas agora quero provar que mereço estar entre os melhores e trabalhar ao máximo para justificar a oportunidade", disse à sua assessoria de imprensa o guarda-redes português, de 26 anos, que realizou 37 jogos pelo emblema espanhol na época passada - sendo que em 12 não sofreu golos -, tendo sido peça fundamental no apuramento inédito do emblema andaluz para a Liga Europa, depois do 7.º lugar no campeonato.Já em 2018/2019, Rui Silva contribuiu para a subida do Granada ao principal escalão do futebol espanhol.