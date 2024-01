Scolari recorda 'descoberta' de Ronaldo: «O Murtosa disse-me 'Felipe, há um cavalo lá»

Luis Felipe Scolari falou do período em que liderou a Seleção portuguesa numa entrevista à Globo e recordou a 'descoberta' do jovem Cristiano Ronaldo, que acabaria por se tornar num dos melhores futebolistas do Mundo."O Murtosa foi ver, por alguma razão, um jogo dos juniores do Sporting. E voltou boquiaberto: 'Felipe, há um cavalo lá, um jogador que é espetacular, que é isso, que é aquilo...' Então perguntei 'quem é, Murtosa?' Ao que ele me respondeu 'Cristiano Ronaldo. Está bem, tem 17 anos...", lembrou o antigo selecionador.O técnico recordou também que quando chegou não havia um grande ambiente na Seleção. "As mesas eram separadas... Começámos a mudar tudo, uma mesa para 22, sentava-se toda a gente junta. E só podiam sair meia hora depois de todos almoçarem. O capitão certificava-se disso."Deco admitiu que havia conflitos. "A rivalidade entre clubes era muito forte, Benfica, FC Porto... Acabávamos por levar tudo isso para Seleção."Murtosa, adjunto de Scolari, revelou que algumas das mudanças levadas a cabo pelo técnico não foram bem aceites por Figo. "O Figo brigou com o Felipão. O Felipão posicionou-se de uma certa forma e ele discordou. Então o Felipão disse-lhe: 'Podes discordar, mas quem manda aqui sou eu e acabou!'"