«Se Félix marcar corro todo nu»: a promessa de um adepto que até levou resposta do jogador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

se o joão félix marcar corro todo nu na rotunda do Marquês de Pombal — yazor (@astroyazor) September 11, 2023

Diz-se que as promessas são para cumprir, mas há umas que... bem, é preciso algum cuidado! Que o dia um adepto que, durante o Portugal-Luxemburgo (9-0) de ontem recorreu à rede social X (antigo Twitter); "Se o João Félix marcar corro todo nu na rotunda do Marquês de Pombal", escreveu. Ora, facto é que o jogador, agora no Barcelona, entrou em campo e, poucos minutos depois... marcou!A resposta não tardou e parece que o jovem vai mesmo ter de cumprir aquilo que prometeu. "Aquece bem", respondeu João Félix. Rafael Leão entrou também na brincadeira que acabou por se tornou viral naquela rede social.