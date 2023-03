Seleção Nacional feminina alcança melhor classificação de sempre no ranking da FIFA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional feminina subiu, esta sexta-feira, à 21.ª posição do ranking da FIFA, a melhor de sempre ocupada por Portugal no que diz respeito a essa classificação.A equipa das quinas ultrapassou a República da Irlanda e passou a somar 1752.53 pontos, ficando mais perto do 'top-20'. O 20.º lugar, de resto, é ocupado pela Suíça (1772.27), uma das seleções também qualificadas para o Mundial de 2023.A lista, refira-se, é liderada pelos Estados Unidos, adversário de Portugal na fase de grupos da competição.