Seleção Nacional volta ao Jamor 10 anos depois

A Seleção Nacional vai defrontar a Croácia num jogo particular a 8 de junho, no Estádio do Jamor, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol. O duelo, marcado para as 17h45, será o regresso da equipa das quinas ao Estádio do Jamor, onde jogou pela última vez há dez anos.Fernando Gomes, presidente da FPF, mostrou-se satisfeito com a realização do particular no Estádio Nacional: "Sempre foi um desejo voltar a ver a Seleção jogar no Jamor e temos agora a oportunidade de concretizar esse objetivo. O Estádio Nacional tem uma carga simbólica também para a Seleção. Foram muitos jogos ali realizados e que construíram uma ligação especial. O regresso ao Jamor tinha de ser em grande e por isso fico grato à Federação da Croácia por ter aceitado o nosso convite. Certamente iremos assistir a um grande espetáculo e todos voltaremos a sentir a magia do Jamor."Roberto Martínez deixou elogios à seleção croata: "A Croácia é uma das seleções do top-10 do ranking mundial e será um excelente ensaio para o Europeu. Iremos defrontar uma grande equipa e sabemos que o nosso adversário pensa o mesmo em relação a Portugal. É com entusiasmo que encaro este desafio e a possibilidade de ver a Seleção jogar num palco mítico como o Estádio Nacional. Será mais uma oportunidade de estarmos com os adeptos num local tão especial".