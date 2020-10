Mário Rui está impedido de viajar e Fernando Santos chama outro lateral-esquerdo à Seleção

Nuno Sequeira foi este domingo convocado por Fernando Santos para os trabalhos da Seleção Nacional tendo em vista os encontros diante da Espanha (particular), França e Suécia, entre dois últimos a contar para a Liga das Nações.





A chamada do lateral-esquerdo do Sporting de Braga deve-se à impossibilidade de Mário Rui, defesa do Nápoles, de sair de Itália, devido ao surto de Covid-19 que atualmente atinge o plantel da equipa transalpina - que hoje não entrou em campo diante da Juventus pelos mesmos motivos.