'Sky Italia' avança pormenores sobre a lesão de Rafael Leão e dá avançado fora da Seleção

A 'Sky Italia' avança que os exames complementares realizados este domingo revelaram que Rafael Leão tem "uma lesão de primeiro grau no bíceps femoral da coxa direita", pelo que o avançado do Milan não deverá integrar os trabalhos da Seleção Nacional, que amanhã se concentra com vista aos últimos jogos de apuramento para o Euro'2024.O internacional portuguêsno jogo do Milan com o Lecce, saiu a coxear, o que fez soar os alertas numa equipa que tem sido muito penalizada com lesões musculares.A 'Sky Italia' garante ainda que a lesão não vai implicar um longo período de paragem. O Milan conta ter Rafael Leão a 100 por cento no jogo da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund, dia 28 deste mês.Recorde-se que Portugal, já qualificado para o Europeu, visita o Liechtenstein na próxima quinta-feira, concluindo depois a fase de apuramento em casa, no Estádio de Alvalade, frente à Islândia, no dia 19.