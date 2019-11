Titulares poupados no regresso da Seleção aos treinos

A Seleção Nacional fez esta sexta-feira um treino ligeiro no relvado anexo ao hotel no Algarve onde está instalada. Às ordens de Fernando Santos estiveram apenas 13 jogadores: os 10 que não jogaram frente à Lituânia mais os suplentes utilizados: Bruma, João Moutinho e Diogo Jota. Os titulares foram poupados.



A Seleção Nacional parte às 15 horas para o Luxemburgo onde joga no domingo. Confira aqui as contas do apuramento.