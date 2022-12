há 24 min 18:39

Pedro Proença: «Há uma coisa que o futebol sempre terá: memória»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, deixou uma carta aberta a Fernando Santos. Através das redes sociais, o dirigente realçou as conquistas do treinador à frente da Seleção Nacional.



Eis a mensagem de Pedro Proença:



"Fernando Santos, meu querido amigo. Há, na reserva da nossa intimidade, verdades que ambos temos como certas, como o respeito mútuo que construímos ao longo da vida. Demos passos juntos, trilhámos cada um de nós o seu caminho de vida. Sempre admirei a forma como, na minha atividade enquanto praticante desportivo, me confortaste com o teu respeito. Contigo, homem educado, de sorriso e abraço fácil, cresci enquanto pessoa. Encontrei em ti, arrisco a dizer que todos encontrámos em ti, aquele raro tipo de pessoas cuja dimensão agregadora, cuja personalidade integra e inabalável são capazes de deixar um rasto de amizade e admiração por todos os contextos por onde passam."



"Meu caro Fernando Santos, eras já tu o selecionador nacional quando, em 2015, assumi a presidência da Liga Portugal. Foste tu quem me permitiu, a mim e a milhões de portugueses em todo o Mundo, celebrar o primeiro grande título da Seleção Nacional, a conquista do Campeonato da Europa em 2016. Foste tu quem, no Porto, conduziu Portugal à vitória na primeira edição da Liga das Nações. Sem esquecer os apuramentos para os Campeonatos do Mundo e Europeus em que, ao longo dos mais de três mil dias em que estiveste à frente da equipa de todos os Portugueses, nos conduziste. Não falhaste nenhum.

Contigo sorri. Eu e milhões de portugueses. Contigo também chorámos, porque o futebol é mesmo assim. Pode ser ingrato. Mas há uma coisa que o Futebol sempre terá: memória. E é por isso, meu caro Fernando Santos, que mereces o meu agradecimento por tudo o que fizeste por Portugal. Que, estou certo, se estenderá a todos aqueles que verdadeiramente amam a Seleção Nacional."



"Termino partilhando o que não será novidade para ti; os nossos caminhos cruzar-se-ão no futuro, definitivamente. Estamos ambos certos disso porque, antes e acima de tudo, somos AMIGOS", pode ler-se.