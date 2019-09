Todos os premiados da Gala Quinas de Ouro 2019

- Jogador do ano masculino: Cristiano Ronaldo (Juventus)- Jogadora do ano feminina: Jéssica Silva (Levante/Lyon)- Treinador do ano futebol masculino: Bruno Lage (Benfica)- Treinador do ano feminino: Miguel Santos (Sporting de Braga)- Treinador do ano formação: Mário Silva (FC Porto Juniores A em 18/19)- Equipa do ano masculino: Benfica- Equipa do ano feminina: Benfica- Jogador do ano futsal: Ricardinho (Inter Movistar)- Jogadora do ano futsal: Fifó (Benfica)- Treinador do ano masculino futsal: Joel Rocha (Benfica)- Treinador do ano futsal feminino: Luís Conceição (Seleção Nacional de futsal)- Equipa futsal masculino: Benfica- Equipa futsal feminino: Benfica- Jogador futebol praia: Madjer (Sporting)- Equipa do ano futebol praia: Seleção Nacional A- Quinas de Platina: Fernando Santos (Selecionador nacional de futebol)- Prémio Vasco da Gama: Sporting (Futsal), Sporting de Braga (Futebol de Praia) e FC Porto (Sub-19)- Prémio Prestígio: Jesualdo Ferreira- Prémio Presidente: Catarina Furtado- 11 do ano I Liga 2018/19: Iker Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (FC Porto), Grimaldo (Benfica), Danilo Pereira (FC Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), Rafa Silva (Benfica), Seferovic (Benfica) e João Félix (Benfica)