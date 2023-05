Toti Gomes e a primeira chamada à Seleção: «Fui apanhado de surpresa»

Toti Gomes revelou esta segunda-feira as sensações da chamada de Roberto Martínez para representar a Seleção Nacional, horas depois de ter ouvido o nome da boca do técnico da equipa das quinas pela primeira vez. O jogador do Wolverhampton era um homem feliz na chegada ao Aeroporto Humberto Delgado."É um orgulho, não só para mim, como também para a minha família. É um sonho tornado realidade", começou por dizer ao Canal 11, assumindo que não esperava ser chamado. "Confesso que não estava à espera. Estava em casa, em Inglaterra. Sem dúvida que é um orgulho, estou muito feliz, não tenho reação", frisou o central, de 24 anos."Já tinha a viagem prevista [para Lisboa], acabou ontem [domingo] o campeonato e viajei para estar com a família, como é óbvio. Ter recebido esta mensagem foi, sem dúvida, muito bom e estou ansioso para conhecer os companheiros e o míster e para trabalhar", disse.Apesar de assumir a boa época no Wolves, Toti sublinhou a "surpresa" pela primeira chamada para a Seleção Nacional. "Posso que sim, que fui apanhado de surpresa, mas sei o que tenho trabalhado durante a época. Tive a oportunidade de fazer os jogos que fiz e agradeço ao míster, sem dúvida. Há muito mais para vir", fundamentou Toti Gomes, que em Portugal representou o Estoril a nível sénior.