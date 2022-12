Van Gaal pisca olho à Seleção Nacional: «Estou reformado, mas se me ligarem vou ouvi-los»

Inquéritos Louis van Gaal seria uma boa opção para comandar a Seleção Nacional? Sim

Não Votar Inquéritos

A viver há vários anos no nosso país com a sua esposa, o holandês Louis van Gaal piscou o olho à possibilidade de comandar a Seleção Nacional no futuro, em substituição de Fernando Santos, que abandonou o cargo na semana passada.Em declarações à imprensa do seu país, o agora ex-selecionador holandês (abandonou o cargo após o adeus da laranja ao Mundial'2022) diz-se novamente na reforma, mas deixa claro que, se a FPF o contactar, irá prestar atenção ao que vier do outro lado."Estou novamente reformado, mas se me ligarem, vou ouvi-los. Não posso dizer mais do que isso", atirou o agora antigo selecionador holandês, durante um evento realizado na cidade de Amersfoort.Van Gaal, refira-se, assumiu a seleção holandesa em três períodos distintos (2000 a 2001; 2012 a 2014; e 2021 a 2022).