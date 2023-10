Vertonghen sobre Fernando Santos: «Nunca percebi como é que Portugal, com uma geração surreal, não atacava»

Vertonghen pretendia mais "clareza" de Schmidt: «Queria que tivesse sido esclarecido antes do último dia de mercado» Vertonghen pretendia mais "clareza" de Schmidt: «Queria que tivesse sido esclarecido antes do último dia de mercado»

Roberto Martínez, atual selecionador português, dirigiu a congénere belga vários anos, pelo que Vertonghen pode falar deste com autoridade. Mas o antigo jogador do Benfica não deixou de apontar a Fernando Santos."Penso que estão bem entregues com o Martínez. O treinador antigo jogava num bloco mais baixo. Nunca percebi como é que Portugal, com uma geração tão talentosa de jogadores, uma geração surreal, não atacava. E o Martínez é um treinador mais ofensivo. Tenho visto os golos que têm marcado e tem sido fantástico. O vosso grupo [de Portugal] também não é dos mais difíceis. Mas vamos ver no Europeu", apontou o central, em declarações ao podcast 'Final Cut', da Sports Tailors, onde também mostrou confiança em estar no próximo Europeu: "Ainda estou a jogar e a titular na seleção. Penso que não arrancas uma campanha de qualificação se não tens a ambição de a jogar. Iniciei-a e joguei todos os minutos até agora. Se tudo correr bem, vou ao Europeu como titular".Vertonghen comentou também a despedida precoce de Hazard aos relvados. "Conheço-o há quinze anos, é uma excelente pessoa e jogador, mas tem lutado contra problemas físicos há muito tempo. Eu luto há meses com um problema no tornozelo e também fico frustrado e às vezes penso 'isto não vai resultar mais'. Não podes julgar a decisão".