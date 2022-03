Vitinha chamado à Seleção Nacional

Vitinha foi chamado à Seleção Nacional, em substituição do lesionado Rúben Neves, anunciou a FPF. O médio, que tinha sido inicialmente convocado para os Sub-21, vai iniciar, na segunda-feira, na Cidade do Futebol, a preparação para o playoff de acesso ao Mundial'2022.Portugal, recorde-se, enfrenta, esta quinta-feira (24 de março), no Estádio do Dragão, a Turquia na meia-final do playoff de acesso ao Mundial.