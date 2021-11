Vlahovic esclarece troca de palavras com Cristiano Ronaldo no final do Portugal-Sérvia

Dusan Vlahovic veio esclarecer a troca de palavras que teve com Cristiano Ronaldo no final do Portugal-Sérvia (1-2) no Estádio da Luz, resultado que remeteu a Seleção Nacional para a disputa do playoff de acesso ao Mundial'2022."O meu pai disse-me sempre que depois de cada jogo, ganhando ou perdendo, devo cumprimentar os adversários e o árbitro. É o que faço. Fui ter com o Cristiano Ronaldo e ele estava, como é natural, muito nervoso e irritado. Disse-me o que já se sabe, que o golo anulado em Belgrado deveria ter sido contado e que isso poderia ter mudado tudo. Desejei-lhe sorte no playoff e disse-lhe que Portugal vai passar porque tem um dos melhores jogadores do mundo", revelou ao jornal sérvio Telegraf.Após o encontro, o selecionador nacional, Fernando Santos pronunciou-se sobre o assunto. "Quando o jogo acabou a desilusão era brutal, os jogadores estavam no chão e outros de cabeça baixa. Fui ao campo apoiar os jogadores e quando ia a passar pelo Cristiano, este falava com o jogador sérvio ali e dizia 'se não me tivessem r... o terceiro golo lá não te estavas a rir'. Só lhe disse para ter calma e segui para apoiar os outros", referiu.