Wilson Eduardo condena assobios a João Mário: «Não é normal...»

Wilson Eduardo comentou os assobios direcionados a João Mário no Estádio de Alvalade durante o jogo de Portugal e Liechtenstein (4-0) esta quinta-feira a contar para a qualificação do Euro’2024. À Rádio Renascença, o irmão mais velho do jogador do Benfica considerou que os adeptos no estádio mudaram as prioridades entre clube e seleção."É triste, porque os adeptos acabaram por colocar o clube à frente da seleção e da nação, e isso é triste. Vi ase acredito que o sentimento seja de tristeza. Um jogador que está a representar e a defender o país ser assobiado quando entra não é normal, mas o João está habituado a lidar com isso no clube. É uma situação que não é boa", lamenta.Wilson garante, ainda assim, que esta situação não vai afetar o médio do Benfica: "Apesar de ser uma situação triste, é algo que não o vai afetar. Já teve situações idênticas no Benfica, como em outros clubes, no estrangeiro, apesar de ser diferente a representar a seleção""Ele sempre foi um jogador calmo e que soube lidar com a adversidade. Ontem [quinta-feira] foi mais um episódio, mas nem toda a gente assobiou. Também houve muita gente a apoiar e tenho a certeza que é nisso que ele pega para continuar em frente, ouvir quem esteve a apoiar e não quem esteve a assobiar", remata.