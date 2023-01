Zidane terá recusado abordagem para comandar Portugal

Numa altura em que a imprensa internacional dá como praticamente garantido o espanhol Roberto Martínez como novo selecionador nacional , o jornal francês 'L'Equipe' adianta que Zinedine Zidane terá sido um dos técnicos abordados nas últimas semanas para assumir o comando da Seleção.De acordo com a referida publicação, o francês, de 54 anos, recusou a oferta vinda de Portugal, tal como outras, nomeadamente do Brasil e Estados Unidos. Destas três, o L'Equipe aponta o Brasil como algo tentador, mas considera pouco provável que Zizou cruze o Atlântico para assumir o comando da canarinha. Aliás, em termos de seleções Zidane apenas estará a considerar a francesa, uma via que se fechou este sábado com a renovação de Didier Deschamps.No desemprego desde o final da época passada, Zidane estará mais inclinado a assumir o comando de um clube, nomeadamente a Juventus. Um regresso ao Real Madrid, onde já esteve por duas ocasiões, também não estará fora dos planos.