FC Porto encabeça convocados de Pedro Silva

Depois de ter trabalhado no último fim-de-semana com 36 jogadores, a Seleção Nacional Sub-15 vai agora reunir-se na Cidade do Futebol com um grupo mais reduzido. O técnico Pedro Silva chamou 24 jogadores para um estágio de observação em que o FC Porto 'empresta' mais jovens futebolistas: sete no total.Benfica e Sporting cedem seis cada um.O estágio irá decorrer entre segunda e quarta-feira.João Conceição;Ricardo Carrera;João Abreu; José Domingues; Mateus Mide; Rafael Magalhães; Salvador Gomes; Santiago Ferreira; Tomás Peixoto;João Aragão; João Lomba;Leonardo Lopes; Marcelo Branco; Martim Vasconcelos; Mauro Furtado; Stevan Manuel; Tomás Soares;Alexandre Tverdohlebov; Diego Coxi; José Fernandes; Leonardo Tavares; Ricardo Pereira; Simão Soares;Dinis Freitas.