Leonardo Barroso dá vitória a Portugal na 'despedida' do Algarve

O defesa Leonardo Barroso deu esta terça-feira a vitória à seleção portuguesa de futebol sub-15 na 'despedida' do torneio de Desenvolvimento da UEFA, com a equipa lusa a bater a Espanha, por 1-0.

Valeu à equipa das quinas o golo solitário do defesa direito do Sporting, aos 48 minutos do jogo, disputado no Estádio do Algarve, na terceira e última jornada.

Portugal terminou o torneio com duas vitórias, depois de ter igualmente triunfado na segunda jornada frente à Finlândia, por 3-0, e de ter sido derrotado pela Itália, por 4-1, logo na estreia.